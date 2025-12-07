सूरत : मानवीय सेवा के पिच पर राजस्थान गौड ब्राह्मण संघ के रक्तवीरों ने लगाया शतक

राजस्थान गौड ब्राह्मण संघ की युवा टीम द्वारा रविवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मॉडल टाउन के निकट शारदा स्कूल परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला। शिविर में समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तवीरों ने मानवीय सेवा की शानदार मिसाल पेश की।

संघ के अध्यक्ष सज्जन महर्षि ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में रक्तदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कुल 108 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसे सूरत रक्तदान एवं रिसर्च सेंटर को सौंपा गया। शहर की विभिन्न ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए यह शिविर समाज की ओर से आयोजित किया गया था।

शिविर के दौरान रक्तदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अनेक आवेदन रिजेक्ट होने के बावजूद युवाओं के हौसले कम नहीं हुए और उन्होंने शतक पार करते हुए 108 यूनिट रक्त संग्रह कर मानव सेवा की मिसाल कायम की। समाज के वरिष्ठ अग्रणी महेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, संतोष शर्मा, पार्षद विजय चौमाल, गोपेश शर्मा, जे.पी. शर्मा, निर्मल मरदंगिया, रमेश इंदोरिया, रामवतार मिश्रा, शिवचरण खेडवाल एवं नंदलाल शर्मा उपस्थित रहकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर खंडेलवाल समाज, दाधीच समाज के अग्रणी पदाधिकारी, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत, विप्र फाउंडेशन के रामवतार पारीक, अशोक सारस्वत, पारिक विकास ट्रस्ट के मनीष पारीक एवं प्रदीप पारीक, पत्रकार महेश शर्मा, दिनेश भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शिविर को सफल बनाने में संघ की युवा टीम के अनिल शर्मा, चांद शर्मा, शुभम महर्षि, श्याम चौमाल, रोहन पुजारी, अर्जुन शर्मा, सूर्यप्रकाश तिवाड़ी, गणेश भातरा, महेश, अभिजीत, पुरुषोत्तम, पंकज, अंकित, राहुल, विवेक, मोती एवं महेंद्र का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।