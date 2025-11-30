सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित, 31 यूनिट रक्त संग्रहित

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान–वेसु द्वारा 29 नवंबर 2025, शनिवार को रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट-1 में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। शिविर में 40 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 31 यूनिट रक्त का सफल संग्रह किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम एवं एचडीएफसी बैंक के HR केरसी पीठावाला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

शिविर को सफल बनाने में समिति के प्रमुख सदस्यों राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, मुकेश गोयनका, दिलीप रूंगटा, अशोक राधे-राधे, अजय डालमिया, सीताराम बेरीवाला, राजेश जैन, गोपाल शाह, संजय अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, लक्ष्मीकांत नैनसूखा, विपिन अग्रवाल, विनोद पालव, सुरेंद्र तोलासरिया, सुरेश तोलासरिया सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। समिति ने बताया कि समाज के सहयोग से आगे भी ऐसे सेवा कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।