सूरत : 22 से 24 नवंबर तक ‘SiTex – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2025’ का आयोजन

सूरत : सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्समेक फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय ‘SiTex – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2025’ का आयोजन 22, 23 और 24 नवंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सरसाना में किया गया है।

चैंबर प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि यह ‘SiTex’ सीरीज़ की पहली और बेहद महत्वपूर्ण एग्ज़िबिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर नई गति और दिशा देना है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनरी से यह एक्सपो उद्योग को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा।

ग्लास फाइबर मशीन भारत में पहली बार लॉन्च

एग्ज़िबिशन में इंडस्ट्रियल फैब्रिक के लिए ग्लास फाइबर मशीन पहली बार भारत में लॉन्च की जाएगी। यह तकनीक इलेक्ट्रिक सर्किट, कार निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रेलवे ट्रैक बिछाने जैसे क्षेत्रों में उपयोग होने वाला मल्टीपर्पस फैब्रिक बनाती है।

हाई-टेक मशीनरी पहली बार प्रदर्शित

सूरत टेक्समेक फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी श्री भावेश वघासिया और ट्रेज़रर श्री महेंद्र कुकड़िया ने बताया कि प्रदर्शनी में पहली बार भारत मेंमोटराइज्ड बार ऑपरेटेड हाई स्पीड क्रोशिया निटिंग मशीन, हाई स्पीड वेलवेट एयरजेट, वेलवेट सर्कुलर, हाई स्पीड वार्पिंग और सर्कुलर मशीनें दिखाई जाएंगी।एग्ज़िबिशन में हाई स्पीड रैपियर लूम, एयरजेट लूम और वॉटरजेट लूम भी प्रदर्शित होंगी।

चैंबर वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने बताया कि रैपियर जैक्वार्ड मशीन के लिए बनाए गए इंटरैक्टिव सॉफ़्टवेयर का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी मदद से प्रोडक्शन को मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन पर लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा।

भारतीय तकनीक आधारित एयरजेट, वॉटरजेट और रैपियर मशीनरी के नवीनतम मॉडल प्रदर्शित होंगे। इस बार विस्कोस और पॉलिएस्टर बनाने वाली एयरजेट मशीनें भी शामिल हैं, जिनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी 95–96% तक मिलती है।

चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला और ट्रेज़रर सीए मितिश मोदी ने बताया कि देशभर से बुनकर संघों को आमंत्रित किया गया है। अब तक 15,000 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि 150 शहरों से 25,000 से अधिक विज़िटर्स के आने की संभावना है। एग्ज़िबिशन में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है।

उद्योग जगत की मशीनरी टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल एक्सेसरीज़, एंसिलरीज़ की विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे प्रदर्शित होगी।

सीटेक्स एक्सपो -2025 के चेयरमैन सुरेश पटेल ने बताया कि सूरत से 71 एग्ज़िबिटर्स इस एक्सपो में भाग ले रहे हैं, जो नवीनतम वर्ल्ड-क्लास मशीनरी प्रदर्शित करेंगे।

एक्सपो के आयोजन में को-चेयरमैन मयूर गोलवाला, रितेश बोडावाला, विपुल सिंह देसाई, तथा फेडरेशन टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

टेक्सटाइल मशीनरी की विशेष प्रकृति को देखते हुए, आयोजन समिति ने स्पष्ट किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का एक्सपो में प्रवेश वर्जित रहेगा।