सूरत

सूरत : अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भारूका का भव्य सम्मान

कोलकाता एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल इकाई ने किया स्वागत, संगठन सुदृढ़ीकरण पर हुई चर्चा

अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भारूका के तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया गया। एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुशील चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारूका ने पश्चिम बंगाल वैश्य समाज द्वारा संचालित सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दिसंबर में अयोध्या में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के विषय में भी पदाधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही, पश्चिम बंगाल में संगठन को और मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया।

कार्यक्रम में सूरत से आए वैश्य समाज के कई बंधुओं और महिला प्रतिनिधियों का भी पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। वातावरण में उत्साह और सौहार्द का विशेष माहौल देखने को मिला।

