सूरत : अमावस्या पर बैटर टुमारो फाउंडेशन की आहार सेवा: स्लम विस्तार और श्री श्याम मंदिर में वितरित हुआ पौष्टिक भोजन

अमावस्या के अवसर पर बैटर टुमारो फाउंडेशन द्वारा संचालित नर सेवा नारायण सेवा पौष्टिक आहार सेवा अभियान के तहत बमरोली रोड स्लम विस्तार और श्री श्याम मंदिर, सूरतधाम में भोजन सेवा आयोजित की गई।

फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश भारूका और सचिव सचिन सिंगला ने बताया कि अमावस्या के दिन की गई सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इसी भावना के साथ बुधवार शाम को बमरोली रोड स्थित स्लम विस्तार में पाव भाजी और पुलाव का वितरण किया गया। वहीं, गुरुवार सुबह वीआईपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में पूरी-सब्जी और चावल की सेवा निक्कू अग्रवाल के सहयोग से प्रदान की गई।

फाउंडेशन द्वारा नियमित रूप से स्लम विस्तार, वृद्धाश्रम, भिक्षु गृह, गौशाला तथा अन्य गरीब और असहाय परिवारों की बस्तियों में पौष्टिक आहार सेवा पहुंचाई जाती है। संस्था का उद्देश्य समाज के जरुरतमंदों तक सम्मानपूर्वक भोजन पहुंचाना और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाना है।