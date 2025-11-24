लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

वडोदरा जिले में सड़क सुरक्षा पर फोकस: गड्ढों की मरम्मत और ट्रैफिक सुधार का तेज़ अभियान

लैंडस्लाइड के बाद रोड्स एंड बिल्डिंग्स विभाग सतर्क, प्रमुख मार्गों पर रिपेयर कार्य जारी

वडोदरा जिले में बीते दिनों हुए लैंडस्लाइड को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स (स्टेट) विभाग ने सड़क सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए तेज़ी से रिपेयर कार्य शुरू कर दिया है। बारिश के कारण हाईवे और अन्य सड़कों पर बने गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है।

विभाग ने कार्यावरोहण रोड के साथ-साथ वंछरा–मोभा–करखड़ी–दुधवाड़ा मार्ग पर भी त्वरित मरम्मत करके ट्रैफिक को सुगम बनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी तात्कालिक निरीक्षण कर आवश्यक कार्य जल्द पूरा किया जाए।

डिपार्टमेंट के अनुसार, मौसम सामान्य होते ही शेष सड़कों पर रिपेयर और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य को और तेज़ी से पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुविधा मिल सके।

