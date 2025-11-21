सूरत: 146 दिनों बाद कॉजवे फिर खुला, कतारगाम–रांदेर के लोगों को मिली बड़ी राहत

सूरत : कतारगाम और रांदेर गांवों को जोड़ने वाला वियर कम कॉजवे आखिरकार शुक्रवार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पिछले 146 दिनों से बंद पड़े इस कॉजवे के कारण हजारों लोगों को लंबे चक्कर लगाने पड़ रहे थे।

अब पानी का स्तर खतरे के निशान 6 मीटर से नीचे उतरकर 5.56 मीटर पर आ गया है, जिसके बाद कॉजवे फिर से आवागमन के लिए सुरक्षित माना गया।

इस वर्ष मानसून में 23 जून को पानी का लेवल बढ़ने पर कॉजवे को पहली बार बंद किया गया था। 11 अगस्त को लेवल कम होने पर इसे खोला जरूर गया, लेकिन मात्र सात दिनों में ही पानी फिर 6 मीटर से ऊपर चला गया और कॉजवे दोबारा बंद करना पड़ा। इसके बाद लगातार स्तर बनाए रहने के कारण 146 दिनों तक यातायात बंद रहा।

मौजूदा मानसून सीजन में कॉजवे जून में 8 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 25 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 20 दिन बंद रहा है। पानी के तेज बहाव के कारण कॉजवे के दोनों ओर स्थित आरसीसी स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ा है।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार, पानी का लेवल 6 मीटर से ऊपर जाने पर कॉजवे को बंद करना आवश्यक होता है। पिछले पाँच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 वह साल रहा है जब कॉजवे सबसे अधिक 146 दिनों तक बंद रहा।

2020 में: 94 दिन

2021 में: 66 दिन

2022 में: 130 दिन

2023 में: 81 दिन

2024 में: 142 दिन

कॉजवे खुलने से कतारगाम और रांदेर के नागरिकों को राहत मिल गई है और स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की यात्रा एक बार फिर सुगम हो सकेगी।