सूरत : BRTS रूट पर पहली बार महिला ड्राइवर चलाएँगी पिंक बस

सूरत। अब सूरत की सड़कों पर सिर्फ पिंक ऑटो ही नहीं, बल्कि पिंक बस भी महिला ड्राइवर चलाती नज़र आएगी। गुरुवार से सूरत के BRTS रूट पर महिलाओं के लिए चलने वाली पिंक बस का संचालन एक महिला ड्राइवर द्वारा किया जाएगा।

सरथाणा नेचर पार्क से ओएनजीसी तक चलने वाली इस बस के लिए सूरत नगर निगम को 20 महीने की लंबी खोज के बाद आखिरकार चार साल के भारी वाहन चलाने के अनुभव वाली महिला ड्राइवर मिल गई है।

नगर निगम की सार्वजनिक परिवहन सेवा में रोज़ाना ढाई लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। कुछ समय पहले महिलाओं के लिए पिंक ऑटो सेवा शुरू की गई थी, जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली।

इसके बाद आम बैठक में महिलाओं के लिए बस सेवा की मांग उठी, जिसके चलते नगर निगम ने पिंक बस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पायलट बस तो शुरू हो गई थी, लेकिन महिला ड्राइवर न मिलने के कारण इसे नियमित रूप नहीं दिया जा सका।

लंबे इंतजार के बाद अब ओएनजीसी से सरथाणा नेचर पार्क रूट पर महिला ड्राइवर नियमित रूप से पिंक बस चलाएँगी। गुरुवार सुबह 11 बजे परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे इस बस को हरी झंडी दिखाएँगे।

इंदौर से आई यह महिला ड्राइवर अब सूरत की पहली बस ड्राइवर बनकर महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल पेश करेगी।

सूरत नगर निगम और सूरत सिटीलिंक लिमिटेड का कहना है कि वे निकट भविष्य में सार्वजनिक परिवहन में और अधिक महिलाओं को अवसर प्रदान करने पर कार्य कर रहे हैं।