वडोदरा : शहर के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में 'सरदार @ 150: एकता मार्च' के अंतर्गत एकता पदयात्रा का आयोजन

देशव्यापी 'सरदार @ 150: एकता मार्च' के अंतर्गत मंगलवार को वडोदरा शहर के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के विधायक योगेश पटेल सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने इस एकता पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह पदयात्रा तरसाली से शुरू होकर मांजलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमी और सरदार वल्लभभाई पटेल के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुँचाया। यह पदयात्रा तरसाली सरदार प्रतिमा से शुरू होकर गुरुद्वारा सुसन सर्कल, मांजलपुर ईवा मॉल सर्कल से होते हुए प्रमुख स्वामी सर्कल पर समाप्त हुई।

इस पदयात्रा का नेतृत्व मांजलपुर विधायक योगेश पटेल ने किया। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा सन्निहित एकता, अखंडता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने अन्य नेताओं, छात्रों और सहभागियों के साथ मांजलपुर के मुख्य क्षेत्रों से गुज़रते हुए राष्ट्र निर्माण में सामाजिक सद्भाव और सामूहिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण संदेश दिया।

इस यात्रा में विधायक योगेश पटेल सहित मुख्य अतिथियों में महेशभाई पटेल, पूर्व अध्यक्ष आनंद जिल्लो, सांसद डॉ. हेमांगभाई जोशी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, पूर्व महापौर नीलेश राठौड़, वरिष्ठ नेता जीवराज चौहान, नगरसेवक, संगठन के वरिष्ठ नेता और सामाजिक संगठनों के नेता भी उपस्थित थे।