लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : खेल महाकुंभ- 2025 के अंतर्गत राजकोट में वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट का समापन

मारवाड़ी विश्वविद्यालय ने वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता

On
राजकोट : खेल महाकुंभ- 2025 के अंतर्गत राजकोट में वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट का समापन

खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत, गुजरात खेल प्राधिकरण, गांधीनगर के अंतर्गत खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, गांधीनगर और जिला खेल अधिकारी, राजकोट द्वारा वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्विटोन्ज़ टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, मज़बूत रक्षापंक्ति और कड़ी मेहनत का परिचय दिया। उन्होंने अंत तक संघर्ष करते हुए रजत पदक जीता। पडधरी टीम ने कांस्य पदक जीता।

इस टूर्नामेंट ने न केवल विजेताओं को, बल्कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना को मज़बूत करने का अवसर दिया है। आयोजन समिति ने सभी टीमों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मिल रही नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

राजकोट में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मिल रही नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

राजकोट में 3 करोड़ की ‘व्हेल मछली की उल्टी’ के साथ तीन गिरफ्तार

राजकोट में 3 करोड़ की ‘व्हेल मछली की उल्टी’ के साथ तीन गिरफ्तार

राजकोट : सेबी की संगोष्ठी में निवेशकों को दी गई सुरक्षित निवेश की सीख

राजकोट : सेबी की संगोष्ठी में निवेशकों को दी गई सुरक्षित निवेश की सीख

राजकोट : बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, बिना मानक चिह्न वाली फाइबर रस्सियों के 925 बंडल जब्त

राजकोट : बीआईएस की बड़ी कार्रवाई, बिना मानक चिह्न वाली फाइबर रस्सियों के 925 बंडल जब्त