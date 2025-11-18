राजकोट : खेल महाकुंभ- 2025 के अंतर्गत राजकोट में वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट का समापन

खेल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत, गुजरात खेल प्राधिकरण, गांधीनगर के अंतर्गत खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, गांधीनगर और जिला खेल अधिकारी, राजकोट द्वारा वॉलीबॉल ओपन बॉयज़ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्विटोन्ज़ टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, मज़बूत रक्षापंक्ति और कड़ी मेहनत का परिचय दिया। उन्होंने अंत तक संघर्ष करते हुए रजत पदक जीता। पडधरी टीम ने कांस्य पदक जीता।

इस टूर्नामेंट ने न केवल विजेताओं को, बल्कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल भावना को मज़बूत करने का अवसर दिया है। आयोजन समिति ने सभी टीमों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।