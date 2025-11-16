लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर लिंबायत विधानसभा में ‘सरदार @150 एकता मार्च’ आयोजित

सरदार साहब के आदर्श, एकता और अखंडता का संदेश आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा- विधायक संगीताबेन पाटिल

सूरत। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, लौह पुरुष और भारत के एकीकरण के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लिंबायत विधानसभा में भव्य ‘सरदार @150 एकता मार्च’ का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

विधायक संगीताबेन पाटिल ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के आदर्श, देश की एकता और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने इस पदयात्रा को मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता समान इस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि बताई।

उन्होंने आगे कहा कि समय की मांग है कि हर नागरिक समरसता, एकता और स्वदेशी के उपयोग को अपनाते हुए भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे। स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और सशक्त बनता है।

पदयात्रा के दौरान जगह-जगह ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और जयघोष के बीच लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस पदयात्रा में मारुति सिंहजी अटोदरिया, सूरत शहर संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल, उप महापौर डॉ. नरेन्द्र पाटील, क्षेत्र के पार्षदगण, वार्ड पदाधिकारी, छात्र, एनसीसी-एनएसएस कैडेट, माई भारत के स्वयंसेवक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार, खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के सदस्य तथा बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। पूरे मार्ग में देशभक्ति का उत्साह चरम पर रहा।

