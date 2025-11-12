लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

बेहतर भारत और विश्व के लिए अनुसंधान ही एकमात्र रास्ता : नारायण मूर्ति

On
बेहतर भारत और विश्व के लिए अनुसंधान ही एकमात्र रास्ता : नारायण मूर्ति

बेंगलुरु, 12 नवंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग के दिग्गज एन. आर. नारायणमूर्ति ने अनुसंधान पर भारत के राष्ट्रीय एवं संस्थागत स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बुधवार को जोर देते हुए कहा कि यह देश व दुनिया को बेहतर स्थान बनाने का एकमात्र रास्ता है।

उन्होंने भारत से एक आकांक्षापूर्ण, योग्यता आधारित एवं प्रतिस्पर्धी अनुसंधान परिवेश बनाने का आह्वान किया जो वैज्ञानिकों, इंजीनियर, अर्थशास्त्रियों, गणितज्ञों और मानवतावादियों को लाभकारी माहौल मुहैया कराए।

‘इन्फोसिस पुरस्कार 2025’ की यहां घोषणा के अवसर पर मूर्ति ने रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस को उद्धृत किया और कहा कि अनुसंधान ‘‘समझ के विस्तार’’ का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने, दूसरों ने जो अभी तक नहीं देखा है उसे देखने एवं मानव जाति के सामने आने वाली समस्याओं के संभवतः असंभव समाधान खोजने की ओर ले जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ आज हमारे देश के लिए यह आवश्यक है कि हम एक बेहतर भारत और एक बेहतर विश्व के लिए अनुसंधान पर राष्ट्रीय एवं संस्थागत स्तर पर अधिक ध्यान दें।’’

जवाहरलाल नेहरू से लेकर रिचर्ड फेनमैन, एलन ट्यूरिंग, थॉमस अल्वा एडिसन और जेनिफर डूडना के विचारों का हवाला देते हुए मूर्ति ने कहा कि जिज्ञासा, कल्पना और दृढ़ता वैज्ञानिक खोज का आधार हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business

Related Posts

व्यापार समझौते पर ट्रंप, शी के सहमत होने के बाद एपेक शिखर सम्मेलन समाप्त

व्यापार समझौते पर ट्रंप, शी के सहमत होने के बाद एपेक शिखर सम्मेलन समाप्त

अदाणी पावर का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत घटकर 2,906 करोड़ रुपये पर

अदाणी पावर का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत घटकर 2,906 करोड़ रुपये पर

एनसीएलटी ने मारुति सुजुकी इंडिया के साथ सुजुकी मोटर गुजरात के विलय को मंजूरी दी

एनसीएलटी ने मारुति सुजुकी इंडिया के साथ सुजुकी मोटर गुजरात के विलय को मंजूरी दी

चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था: सीईए

चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था: सीईए