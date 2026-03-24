सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट, बाजार खुलते ही चांदी ₹9000 और सोना ₹2400 हुआ सस्ता

नई दिल्ली, 24 मार्च (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत 9,050 रुपये टूटकर 2.16 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। वहीं, सोने के भाव में भी 2,360 रुपये की बड़ी कमी देखी गई, जिससे यह 1,37,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

वैश्विक बाजार (Comex) में भी सोने और चांदी पर दबाव साफ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $4,361.20 और चांदी $68.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की चमक फीकी पड़ी है।

दरअसल, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार होने से वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा रख सकते हैं।

चूंकि सोना कोई नियमित ब्याज नहीं देता, इसलिए वैश्विक निवेशक फिलहाल डॉलर और अन्य वित्तीय विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से अब तक 22% की गिरावट आ चुकी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आम तौर पर सोना महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन वर्तमान में बढ़ती ब्याज दरों की संभावना इसके लिए नकारात्मक साबित हो रही है। ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण बाजार में यह डर बना हुआ है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दरें लंबे समय तक कम नहीं होंगी।

इस अनिश्चितता के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव और बढ़ सकता है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि वैश्विक तनाव में सुधार नहीं हुआ और डॉलर इंडेक्स मजबूत बना रहा, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में कुछ और सुधार या गिरावट देखने को मिल सकती है।