एडोबी के दिग्गज सीईओ शांतनु नारायण का 18 साल बाद इस्तीफे का ऐलान

वॉशिंगटन, 13 मार्च (वेब वार्ता)। दिग्गज टेक कंपनी एडोबी (Adobe) के सीईओ शांतनु नारायण ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, जिससे वैश्विक तकनीकी जगत में एक युग का अंत होने जा रहा है।

नारायण ने पिछले 18 वर्षों तक कंपनी का शानदार नेतृत्व किया और एडोबी को पारंपरिक सॉफ्टवेयर मॉडल से निकालकर क्लाउड-आधारित सब्सक्रिप्शन (Creative Cloud) की ऊंचाइयों पर पहुँचाया।

उनके कार्यकाल में फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो जैसे टूल्स डिजिटल इंडस्ट्री के वैश्विक मानक बने। हालांकि, इस इस्तीफे की खबर मिलते ही नैस्डैक (NASDAQ) पर एडोबी के शेयरों में 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो निवेशकों के बीच अनिश्चितता को दर्शाती है।

एडोबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शांतनु नारायण के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रैंक काल्डेरोनी करेंगे।

कंपनी अब आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के काबिल उम्मीदवारों पर विचार कर रही है ताकि एआई (AI) के इस चुनौतीपूर्ण युग में एडोबी को नया और प्रभावी नेतृत्व मिल सके।

शांतनु नारायण तब तक सीईओ पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे जब तक नया उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। इसके पश्चात, वह कंपनी के बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे और रणनीतिक सलाह देते रहेंगे।

शांतनु नारायण के इस्तीफे पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने प्रतिक्रिया देते हुए उनके योगदान को “शानदार पारी” करार दिया है। नडेला ने कहा कि शांतनु ने न केवल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक का निर्माण किया, बल्कि पूरे क्रिएटिव इकोसिस्टम पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

वर्तमान में एडोबी अपने ‘फायरफ्लाई’ जैसे एआई टूल्स के माध्यम से विस्तार कर रहा है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि नए स्टार्टअप्स से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच नारायण का जाना कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।