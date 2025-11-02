सूरत : शहर पुलिस ने ‘तेरा तुजको अर्पण’ कार्यक्रम में लौटाया एक करोड़ से अधिक का मुद्दामाल

सूरत। शहर पुलिस द्वारा चोरी, लूट और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में बरामद मुद्दामाल को उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने की पहल के तहत प्रत्येक माह “तेरा तुजको अर्पण” कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

इसी क्रम में रविवार को अमरोली क्षेत्र के आर.वी. पटेल कॉलेज परिसर में जोन-5 के अंतर्गत आने वाले अडाजण, रांदेर, जहांगीरपुरा, अमरोली और उत्राण पुलिस थानों में दर्ज मामलों से बरामद माल शिकायतकर्ताओं को लौटाया गया।

सूरत शहर पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत के मार्गदर्शन में और संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) के.एम. डामोर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोन-5 के उपायुक्त लखवीरसिंह झाला के कार्यक्षेत्र में हुए इस आयोजन में लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के गहने, कार, मोबाइल और बैटरियां 321 शिकायतकर्ताओं लाभार्थियों को सुपुर्द की गईं।

कार्यक्रम में एक प्रमुख मामला मोटा वराछा के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश दवे के घर अप्रैल 2025 में हुई चोरी का रहा। इस चोरी में 21 तोला सोने के गहने और 50 हजार रुपये नकद चोरी हुए थे। उत्राण पुलिस थाना और शहर क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने इस मामले का भेद खोलते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया था। रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त के.एम. डामोर ने यह गहने स्वयं दवे परिवार को सौंपे।

इसी के साथ अमरोली थाना क्षेत्र में 26 लाख रुपये की ऑडी कार धोखाधड़ी मामले का भी सफल खुलासा किया गया। पुलिस ने इस जांच के दौरान 26 कारों की चोरी से जुड़ा एक बड़ा षड्यंत्र भी उजागर किया, जिसे लेकर पुलिस की सराहना की जा रही है।

कार्यक्रम में जब चोरी हुए गहने, मोबाइल और वाहन पीड़ितों को लौटाए गए तो कई परिवार भावुक हो उठे। उन्होंने सूरत पुलिस के त्वरित और पारदर्शी कार्य की प्रशंसा की।

अंत में पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस को सहयोग देने की अपील भी की।