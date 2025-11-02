राजकोट : विंछिया में श्रम एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक, मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने दिए दिशा-निर्देश

श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में राजकोट के विंछिया तालुका में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रेवणिया रोड स्थित तालुका पंचायत कार्यालय में हुई, जिसमें जिले की कौशल विकास एवं रोजगार संबंधित योजनाओं के प्रबंधन और प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान राजकोट जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की वर्तमान स्थिति, संचालित पाठ्यक्रमों के अनुरूप स्टाफ उपलब्धता, छात्र संख्या, आईटीआई भवन निर्माण कार्य, प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले वजीफे, छात्रावास सुविधा सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही सोलर टेक्नीशियन, गारमेंट टेक्नोलॉजी सहित नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विचार किया गया।

कक्षा 10 के बाद छात्रों को आईटीआई की ओर आकर्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने तथा उद्योगों की मांग के अनुसार अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ करने पर भी जोर दिया गया।

मंत्री बावलिया ने रोजगार कार्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों भर्ती मेले, नौकरी पंजीकरण, रक्षा रोजगार हेतु आवासीय प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार, विदेश अध्ययन एवं रोजगार सहायता केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और बेहतर कार्यान्वयन के निर्देश दिए।

इसके अलावा, ई-निर्माण कार्ड, श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, मोबाइल मेडिकल वैन, उच्च शिक्षा सहायता, महिला श्रमिक विवाह सहायता, श्रमयोगी दुर्घटना सहायता, धनवंतरी आरोग्य रथ, प्रसूति सहायता एवं मुख्यमंत्री भाग्यलक्ष्मी बांड योजना जैसी श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के साथ अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने हेतु सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए।