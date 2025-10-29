लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

स्टारलिंक 30-31 अक्टूबर को मुंबई में सुरक्षा, तकनीकी परीक्षण आयोजित करेगी

On
स्टारलिंक 30-31 अक्टूबर को मुंबई में सुरक्षा, तकनीकी परीक्षण आयोजित करेगी

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) एलन मस्क की अगुवाई वाली स्टारलिंक 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सुरक्षा और तकनीकी शर्तों के अनुपालन का परीक्षण करेगी।

सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष किया जाने वाला यह परीक्षण, स्टारलिंक को आवंटित अस्थायी स्पेक्ट्रम पर आधारित होगा।

यह कदम भारतीय उपग्रह ब्रॉडबैंड बाजार में इसके नियोजित प्रवेश से पहले एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये परीक्षण स्टारलिंक के लिए व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने से पहले मंजूरी पाने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

सूत्रों ने बताया कि स्टारलिंक जीएमपीसीएस प्राधिकरण की सुरक्षा और तकनीकी शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए एक परीक्षण करेगी।

उन्होंने बताया कि यह परीक्षण 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Mumbai Cyber Security

Related Posts

इंडिगो ने मुंबई और लंदन के बीच उड़ानें शुरू कीं

इंडिगो ने मुंबई और लंदन के बीच उड़ानें शुरू कीं

‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ से भारत का समुद्री विश्व व्यापार कई गुना बढ़ेगा: अमित शाह

‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ से भारत का समुद्री विश्व व्यापार कई गुना बढ़ेगा: अमित शाह

मुंबई महानगर क्षेत्र दुनिया की अग्रणी शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने को तैयार: एमएमआरडीए

मुंबई महानगर क्षेत्र दुनिया की अग्रणी शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने को तैयार: एमएमआरडीए

'महाभारत', 'चंद्रकांता' स्टार पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन

'महाभारत', 'चंद्रकांता' स्टार पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन