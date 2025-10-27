इंडिगो ने मुंबई और लंदन के बीच उड़ानें शुरू कीं

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का विस्तार करते हुए इंडिगो ने मुंबई और लंदन के बीच सीधी दैनिक उड़ानें शुरू कर दी हैं। एयरलाइन कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बयान के अनुसार, ये सेवाएं पट्टे पर लिए गए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों से संचालित की जाएंगी और पहली उड़ान रविवार को मुंबई से रवाना हुई।

हाल के महीनों में इंडिगो ने कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम और मैनचेस्टर के लिए उड़ानें शुरू की हैं और साथ ही कंपनी रविवार को चीन के लिए भी सेवाएं फिर से शुरू कीं।