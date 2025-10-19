सूरत : उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनें फुल

सूरत। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव के चलते सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में सीटें भर जाने से हजारों यात्री प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में फंसे हुए हैं। कई यात्रियों ने भूखे-प्यासे पूरी रात सड़क पर गुज़ारी।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार रात 11 बजे तक सिर्फ दो ट्रेनें ही उधना रेलवे स्टेशन से रवाना हुईं। स्टेशन पर 15,000 से अधिक यात्री बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने के लिए इंतज़ार में हैं। बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यात्रियों ने बताया कि रेलवे प्रशासन की तैयारियाँ नाकाफी हैं। स्टेशन पर न पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, न बैठने की जगह। कई यात्रियों ने कहा कि वे 12 से 15 घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रहा। कई बार टिकट रद्द कर दोबारा बुकिंग कराने वालों की भीड़ से स्थिति और बिगड़ रही है।

महिलाओं का कहना है कि उनके बच्चे भूखे-प्यासे हैं और प्लेटफॉर्म पर बैठने तक की जगह नहीं है। नाराज़ यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अतिरिक्त ट्रेनें शुरू करने की अपील की है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, हालांकि यात्रियों को सवार होने में अब भी 10 से 12 घंटे तक का समय लग सकता है।