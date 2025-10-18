सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा, दांडी शाखा का हुआ उद्घाटन

सूरत। धनतेरस के शुभ अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की दांडी शाखा, जिला ओलपाड़ का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस शाखा का शुभारंभ के. के. सिंह, ज़ोनल हेड एवं महाप्रबंधक, सूरत ज़ोन के करकमलों से किया गया।

इस अवसर पर राजेश फुलवानी, क्षेत्रीय प्रमुख एवं सहायक महाप्रबंधक, सूरत सिटी–2 क्षेत्र; श्रीमती नीता बेन पटेल, तालुका पंचायत अध्यक्ष रोहनकुमार चौधरी, शाखा प्रबंधक, दांडी शाखा तथा प्रदीपभाई नाविक, प्रबंध निदेशक, ज़ील एक्वा लिमिटेड उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह के दौरान के. के. सिंह ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं दांडी ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए गाँव में बैंक की उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी दी।