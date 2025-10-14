लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स के एसबीसी द्वारा दिवाली पूर्व उत्सव का भव्य आयोजन

टीवी बाल कलाकार प्रिंसी प्रजापति की उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चाँद लगे; 150 परिवारों ने आनंद लिया संगीत और मेल-जोल का

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के बिजनेस कनेक्ट विंग (SBC) द्वारा शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को डी विला गार्डन रेस्ट्रो लाउंज में ‘एसबीसी दिवाली पूर्व उत्सव 2025’ का भव्य आयोजन किया गया। पूरे वातावरण में दिवाली की रौनक और उत्साह झलक रहा था।

लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों अनुपमा, इत्ता कित्ता और मिश्री में अपने शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध बाल कलाकार प्रिंसी प्रजापति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। उनकी उपस्थिति से आयोजन में उल्लास और ऊर्जा का संचार हुआ।

इस अवसर पर चैंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक जीरावाला विशेष रूप से उपस्थित रहे और सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। चैंबर के ग्रुप चेयरमैन भावेश टेलर, कमलेश गजेरा, डॉ. विजय रादडिया और बंदना भट्टाचार्य सहित एसबीसी ग्रुप के चेयरमैन दीपक कुमार सेठवाला की मौजूदगी ने आयोजन को और भव्य बना दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एसबीसी अध्यक्ष चंद्रकांत प्रजापति ने की, जबकि संचालन श्रीमती जागृति प्रजापति ने उत्साहपूर्वक किया। इस रंगारंग शाम में लगभग 150 परिवारों ने भाग लिया और संगीत, नृत्य व सौहार्द के माहौल का भरपूर आनंद लिया।

‘एसबीसी दिवाली पूर्व उत्सव’ केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि उद्योगपतियों, व्यापारियों और पेशेवरों के बीच आपसी मेल-जोल और नेटवर्किंग को मज़बूत करने का एक सुनहरा अवसर भी था। ऐसे आयोजनों से चैंबर परिवार में एकता, सहयोग और उत्सव की भावना को और बल मिलता है।

