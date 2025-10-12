लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर्व पर 350 स्वयंसेवकों ने किया पद संचलन

अल्थान स्थित पुण्य भूमि सोसायटी से निकली शोभायात्रा का अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

On
सूरत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर्व पर 350 स्वयंसेवकों ने किया पद संचलन

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर्व के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को अल्थान स्थित पुण्य भूमि सोसायटी से संघ का भव्य पद संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पद संचलन में लगभग 350 स्वयंसेवकों ने अनुशासन और देशभक्ति के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्य भूमि सोसायटी से हुआ, जो रघुवीर सैफरॉन, ग्रीन विक्ट्री, श्याम मंदिर गेट, श्याम रचना होते हुए कला मंदिर सर्किल पर एकत्रीकरण एवं समापन के साथ संपन्न हुआ। मार्ग में स्वयंसेवकों ने गणवेश में कदमताल करते हुए समाज में एकता और राष्ट्रभाव का संदेश दिया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज ट्रस्ट, अल्थान-वेसू की ओर से सभी स्वयंसेवकों का पुष्पवर्षा द्वारा स्वागत और सत्कार किया गया।

कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, पुण्य भूमि समिति के सदस्य, स्वयंसेवक बंधु, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रम शेखावत, अग्रवाल समाज अल्थान के अध्यक्ष भागचंद हुड़ीलवाला, पूर्व अध्यक्ष विनोद चिड़ावावाला, चेयरमैन संपत पोद्दार, सचिव श्रीराम अग्रवाल तथा समाजसेवी महेंद्र रेनवाल, लक्ष्मीकांत नैनसुख, मनोज गोयल, राजेश धानुका, पिंटू अग्रवाल और विजय गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी उपस्थितजनों ने इस अवसर को संघ की गौरवशाली परंपरा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक बताया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : भारत-जापान ने सूरत में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की; जापानी मंत्री ने किया वंदे भारत में सफर

सूरत : भारत-जापान ने सूरत में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की; जापानी मंत्री ने किया वंदे भारत में सफर

सूरत : विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में तीन शहरों के छात्र सम्मानित

सूरत : विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में तीन शहरों के छात्र सम्मानित

सूरत : टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन 12 अक्टूबर को

सूरत : टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन 12 अक्टूबर को

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में ‘भावनात्मक स्वास्थ्य’ पर सत्र

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में ‘भावनात्मक स्वास्थ्य’ पर सत्र