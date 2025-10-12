सूरत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर्व पर 350 स्वयंसेवकों ने किया पद संचलन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर्व के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को अल्थान स्थित पुण्य भूमि सोसायटी से संघ का भव्य पद संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पद संचलन में लगभग 350 स्वयंसेवकों ने अनुशासन और देशभक्ति के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्य भूमि सोसायटी से हुआ, जो रघुवीर सैफरॉन, ग्रीन विक्ट्री, श्याम मंदिर गेट, श्याम रचना होते हुए कला मंदिर सर्किल पर एकत्रीकरण एवं समापन के साथ संपन्न हुआ। मार्ग में स्वयंसेवकों ने गणवेश में कदमताल करते हुए समाज में एकता और राष्ट्रभाव का संदेश दिया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज ट्रस्ट, अल्थान-वेसू की ओर से सभी स्वयंसेवकों का पुष्पवर्षा द्वारा स्वागत और सत्कार किया गया।

कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी, पुण्य भूमि समिति के सदस्य, स्वयंसेवक बंधु, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रम शेखावत, अग्रवाल समाज अल्थान के अध्यक्ष भागचंद हुड़ीलवाला, पूर्व अध्यक्ष विनोद चिड़ावावाला, चेयरमैन संपत पोद्दार, सचिव श्रीराम अग्रवाल तथा समाजसेवी महेंद्र रेनवाल, लक्ष्मीकांत नैनसुख, मनोज गोयल, राजेश धानुका, पिंटू अग्रवाल और विजय गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी उपस्थितजनों ने इस अवसर को संघ की गौरवशाली परंपरा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक बताया।