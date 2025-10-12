सूरत : नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा का सूरत में भव्य स्वागत, पूर्व अध्यक्ष सी.आर. पाटिल के घर किया नाश्ता

सूरत। भाजपा के नवनियुक्त गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा (पंचाल) रविवार को अपने पहले सूरत दौरे पर पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। सूरत हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश देखने को मिला।

प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और शहर भाजपा अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

हवाई अड्डे से निकलने के बाद जगदीश विश्वकर्मा पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल मंत्री सी.आर. पाटिल के आवास पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिष्टाचार भेंट की और हल्का नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने मिर्च-प्याज के भजिया, मुंग के कुलचे और घी-केसर जलेबी जैसे पारंपरिक गुजराती व्यंजनों का स्वाद लिया।

इसके बाद वे सूरत जिले के कडोदरा चार रास्ता की ओर रवाना हुए, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों की वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। इसके अलावा बारडोली में भी एक विशाल रैली और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष के इस पहले दौरे से सूरत और दक्षिण गुजरात के भाजपा संगठन में नया उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है।