सूरत : एनटीपीसी झनोर ने पीआरसीआई 2025 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जीते 4 प्रतिष्ठित अवॉर्ड

एनटीपीसी झनोर को पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) द्वारा आयोजित 19वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में चार प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। कंपनी को पीआर केस स्टडी श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड, ग्रामीण विकास संचार में ब्रॉन्ज़ अवॉर्ड, जबकि बाल देखभाल पर आधारित सीएसआर प्रोजेक्ट और हाउस जर्नल प्रिंट (क्षेत्रीय) श्रेणियों में कंसोलेशन अवॉर्ड प्राप्त हुए। यह आयोजन गोवा में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें गोवा विधान सभा के अध्यक्ष गणेश गोनकार भी शामिल थे।

एनटीपीसी झनोर को मिले ये पुरस्कार कंपनी की बेहतर संचार नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व और समुदाय से जुड़ाव को दर्शाते हैं। इस वर्ष कुल 105 संस्थाओं ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। एनटीपीसी, अपने सभी स्टेशनों के साथ, प्रतिष्ठित “चैंपियन ऑफ द चैंपियंस” श्रेणी में दूसरा स्थान भी प्राप्त करने में सफल रहा, जिससे कॉर्पोरेट संचार और नेतृत्व क्षमता के क्षेत्र में उसकी उत्कृष्टता और मजबूत हुई।