वडोदरा : 24 साल से ‘सूरज की रसोई’: वडोदरा की सुचिताबेन शाह आज भी सन कुकर में पकाती हैं रसोई

ऐसे समय में जब आधुनिक गैस चूल्हे और इंडक्शन कुकटॉप्स ने रसोई की दुनिया पर कब्जा कर लिया है, वडोदरा की एक गृहिणी पिछले 24 वर्षों से सूरज की रोशनी से अपना खाना पका रही हैं। सुचिताबेन कीर्तनभाई शाह का यह प्रयोग न केवल पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है, बल्कि सौर ऊर्जा के व्यावहारिक उपयोग का प्रेरणादायक उदाहरण भी है।

सुचिताबेन ने वर्ष 2001 में खादी ग्राम उद्योग केंद्र, संगम चार मार्ग से मात्र 650 रुपये में चार-कक्ष वाला सोलर कुकर खरीदा था। हैरानी की बात यह है कि यह सन कुकर आज भी बिना किसी रखरखाव के पूरी तरह काम कर रहा है। मानसून के तीन महीनों को छोड़कर, साल के बाकी समय वह हर दिन सुबह और दोपहर का खाना इसी कुकर में बनाती हैं।

वह बताती हैं, “सुबह 9 बजे मैं सन कुकर को छत पर दक्षिण दिशा की ओर रख देती हूं और दो घंटे में दाल-भात, भरवां सब्ज़ियाँ या खिचड़ी तैयार हो जाती है। दोपहर बाद फिर शाम के खाने के लिए इसे छत पर रख देती हूं।”

सोलर कुकर में बने खाने के स्वाद को लेकर पूछे गए सवाल पर सुचिताबेन मुस्कुराते हुए कहती हैं, “गैस पर रोटी और भाखरी बनती है, लेकिन दाल, सब्ज़ियाँ और खिचड़ी सोलर कुकर में ही पकती हैं। सौर कुकर में बना खाना ज़्यादा स्वादिष्ट और हल्का होता है क्योंकि यह धीमी और स्थिर गर्मी में पकता है। खाना न जलता है, न उसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं।”

सुचिताबेन ने सोलर कुकर से कई अनोखे प्रयोग किए हैं—जैसे लड्डू बनाना, मलाई से घी निकालना और मूंगफली भूनना। वह बताती हैं, “जब लड्डू का मिश्रण दो घंटे तक सन कुकर में रहता है तो वह बिना ज़्यादा घी के तैयार हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की चिंता भी नहीं रहती।”

सौर चूल्हे के उपयोग से उनके घर की गैस की खपत भी लगभग आधी रह गई है। पहले हर दो महीने में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता था, अब वही सिलेंडर तीन से साढ़े तीन महीने तक चलता है। इसके साथ ही वह रसोई की गर्मी और धुएं से भी बच जाती हैं।

सुचिताबेन शाह का यह 24 साल पुराना संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के ‘सौर ऊर्जा से सशक्त भारत’ के विज़न को धरातल पर उतारने जैसा है। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, वडोदरा की यह साधारण गृहिणी असाधारण प्रेरणा बन गई हैं — पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए सशक्त सोच की प्रतीक।