भारत

रेल परियोजनाओं से हजारों गांवों को फायदा होगा: मोदी

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई चार प्रमुख रेल परियोजनाओं से हजारों गाँवों को फायदा होगा और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की भारतीय रेलवे की चार प्रमुख मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंज़ूरी से हज़ारों गांवों को फ़ायदा होगा, रेल संपर्क मज़बूत होगा, भीड़भाड़ कम होगी और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होगी।’’

उन्होंने कहा कि अन्य लाभों में बेहतर यात्री सुविधा, माल ढुलाई और लोगों के लिए रोजगार के अवसर शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करने वाली लगभग 24,634 करोड़ रुपये की लागत से चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।

