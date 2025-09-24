लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

प्रधानमंत्री राजस्थान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखेंगे

On
प्रधानमंत्री राजस्थान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखेंगे

जयपुर, 24 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे, जिनमें 42,000 करोड़ रुपये की लागत वाला माही-बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र भी शामिल है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनायें ऊर्जा, जल, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य एवं शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में प्रस्तावित 2,800 मेगावाट की परमाणु सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अन्य परियोजनाओं में बीकानेर में 8,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 13,183 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई जाने वाली 15.5 गीगावाट की उच्च क्षमता वाली विद्युत पारेषण लाइनें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सीकर और अजमेर सहित 11 जिलों में 5,884 करोड़ रुपये की लागत से पंद्रह नयी पेयजल आपूर्ति परियोजनायें, दो नए फ्लाईओवर का निर्माण, बनास नदी पर एक पुल, भरतपुर में अटल प्रगति पथ योजना के तहत 119 सड़कें और बीकानेर व जैसलमेर में तीन नए ग्रिड सबस्टेशन बनाए जायेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें फलौदी में 1,400 मेगावाट और 925 मेगावाट क्षमता के संयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र, पीएम-कुसुम-सी योजना के तहत 3,132 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 895 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट योजना और अन्य क्षेत्रीय सिंचाई परियोजनाएँ, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में सात सड़क परियोजनाएँ, 20,833 करोड़ रुपये की एक जल संसाधन परियोजना आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन - बीकानेर से दिल्ली कैंट और जोधपुर से दिल्ली कैंट के अलावा उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विभिन्न विभागों में रोज़गार सृजन के सरकारी अभियान के तहत 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जायेंगे।

अधिकारी ने बताया, ‘‘कुल मिलाकर, कार्यक्रम में 1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें से अकेले राजस्थान को 1,08,468 करोड़ रुपये की परियोजनायें मिलेंगी।’’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वह बुधवार को बांसवाड़ा में कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेंगे।

कार्यक्रम से पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंगलवार को बांसवाड़ा में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पारंपरिक निमंत्रण के रूप में ‘पीले चावल’ बांटे।

राठौर ने कहा कि बांसवाड़ा की परमाणु परियोजना राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘यह परियोजना न केवल राज्य के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी।’’

विपक्ष पर निशाना साधते हुए, राठौर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर कुशासन और जनता की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसेवा की बजाय राजनीतिक नाटक को प्राथमिकता दी।

इससे पहले, गहलोत ने मोदी से उदयपुर में 2022 में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड की जाँच में ‘‘धीमी प्रगति’’ पर बोलने का अनुरोध किया था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के दौरे के दौरान जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की भी मांग की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Rajasthan

Related Posts

प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री ने पूर्णिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने पूर्णिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ

मोदी के मजबूत नेतृत्व की पहचान कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की उनकी क्षमता: भाजपा नेता

मोदी के मजबूत नेतृत्व की पहचान कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की उनकी क्षमता: भाजपा नेता

मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया, राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई

मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया, राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई