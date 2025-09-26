लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

प्रधानमंत्री मोदी कल बीएसएनएल की 'स्वदेशी' 4जी प्रणाली करेंगे पेश

On
प्रधानमंत्री मोदी कल बीएसएनएल की 'स्वदेशी' 4जी प्रणाली करेंगे पेश

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की ‘स्वदेशी’ 4जी प्रणाली 27 सितंबर को पेश करेंगे। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत, दूरसंचार उपकरण बनाने वाले देशों की प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत निर्मित प्रणाली क्लाउड-आधारित, भविष्य के लिए तैयार है और इसे आसानी से 5जी में तब्दील (अपग्रेड) किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल की 4जी प्रणाली 27 सितंबर को देश भर में लगभग 98,000 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कई राज्यों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे। सिंधिया खुद इस दौरान गुवाहाटी में मौजूद रहेंगे।

दूरसंचार मंत्री ने कहा, ‘‘ यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया युग है, एक ऐसा युग जहां भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देश शामिल हैं...भारत ऐसा करने वाला अब पांचवां देश है।’’

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल भारत निधि के माध्यम से देश के 100 प्रतिशत 4जी संतृप्ति नेटवर्क का भी अनावरण करेंगे जिसके तहत 29-30 हजार गांव को ‘मिशन मोड’ परियोजना के तहत जोड़ा गया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Orissa

Related Posts

ट्रंप ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया

ट्रंप ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया

उन्नी मुकुंदन निभाएंगे पीएम मोदी की बायोपिक में अहम भूमिका, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिल्म का एलान

उन्नी मुकुंदन निभाएंगे पीएम मोदी की बायोपिक में अहम भूमिका, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिल्म का एलान

प्रधानमंत्री ने पूर्णिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने पूर्णिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान