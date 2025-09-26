प्रधानमंत्री मोदी कल बीएसएनएल की 'स्वदेशी' 4जी प्रणाली करेंगे पेश

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की ‘स्वदेशी’ 4जी प्रणाली 27 सितंबर को पेश करेंगे। इसकी शुरुआत के साथ ही भारत, दूरसंचार उपकरण बनाने वाले देशों की प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत निर्मित प्रणाली क्लाउड-आधारित, भविष्य के लिए तैयार है और इसे आसानी से 5जी में तब्दील (अपग्रेड) किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल की 4जी प्रणाली 27 सितंबर को देश भर में लगभग 98,000 केंद्रों पर शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कई राज्यों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे। सिंधिया खुद इस दौरान गुवाहाटी में मौजूद रहेंगे।

दूरसंचार मंत्री ने कहा, ‘‘ यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया युग है, एक ऐसा युग जहां भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देश शामिल हैं...भारत ऐसा करने वाला अब पांचवां देश है।’’

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल भारत निधि के माध्यम से देश के 100 प्रतिशत 4जी संतृप्ति नेटवर्क का भी अनावरण करेंगे जिसके तहत 29-30 हजार गांव को ‘मिशन मोड’ परियोजना के तहत जोड़ा गया है।