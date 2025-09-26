लोकतेज WhatsApp channel
वेदांता लंजिगढ़ में शक्ति किट का वितरण

उत्सव के साथ प्रभाव का मिश्रण

लंजिगढ़, कलाहांडी, 25 सितंबर, 2025: भारत में एल्युमीनियम की सबसे बड़ी उत्पादक, वेदांता एल्युमीनियम ने इस नवरात्रि पर एक अनोखी सामुदायिक पहल शुरू की है, जिसमें लंजिगढ़ के अपने आस-पास के गाँवों की महिलाओं को सशक्त बनाकर शक्ति की भावना का उत्सव मनाया जा रहा है। अपने विशेष 'नवरात्रि मिलाप' कार्यक्रम के तहत, कंपनी 600 से अधिक 'शक्ति किट' वितरित कर रही है, जिससे नौ गाँवों की 1,500 से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

हर शक्ति किट को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण – जो महिला कल्याण के तीन स्तंभ हैं – को बढ़ावा देने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है। इन किटों में सैनिटरी नैपकिन, साबुन, हैंडवॉश और अन्य स्वच्छता की आवश्यक वस्तुएं; पोषण को बढ़ावा देने के लिए मिलेट-आधारित मिठाइयाँ; और लोहे के खाना पकाने के बर्तन शामिल हैं, जो एक पारंपरिक उपकरण है जो समय के साथ एनीमिया को कम करने में मदद करता है। इस पहल को शक्ति और देखभाल के उत्सव में बदलने के लिए उत्सव की वस्तुएं भी शामिल की गई हैं।

यह पहल नवरात्रि के नौ दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक दिन एक गाँव को समर्पित होगा। वेदांत के प्रतिनिधि रंगोली बनाने और पारंपरिक खेलों जैसी गतिविधियों के माध्यम से समुदायों के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे प्रत्येक वितरण एक साझा उत्सव बन रहा है। इस पहल में पुतरीभाटा, खलगुडा, बलभद्रपुर, कदमगुडा, केंदुबर्डी, बानिगाँव, सिमलीभाटा, बुंदेल और चनालिमा शामिल हैं, जिससे सामूहिक रूप से 600 से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है।

इस पहल पर बोलते हुए, प्रणब कुमार भट्टाचार्य, सीईओ – वेदांत एल्युमिना बिज़नेस ने कहा, "हमारे सामुदायिक विकास प्रयास इस विश्वास में निहित हैं कि सच्ची प्रगति समावेशी और सहभागितापूर्ण होती है। नवरात्रि शक्ति – यानी ताकत, देखभाल और लचीलेपन का उत्सव है।

इस साल, हम अपने गाँवों की महिलाओं को सशक्त बनाकर उस भावना का सम्मान करना चाहते थे। शक्ति किट के माध्यम से, हम उनके स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश कर रहे हैं। यह पहल हमारे व्यापक सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमों का पूरक है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आजीविका सृजन तक फैले हुए हैं; और टिकाऊ और न्यायसंगत विकास के लिए मार्ग बना रहे हैं।"

'नवरात्रि मिलाप', वेदांत लंजिगढ़ के प्रमुख सामुदायिक कनेक्ट – मिलाप कार्यक्रम का एक उत्सव संस्करण है। यह मंच कंपनी के कर्मचारियों और उसके मेजबान समुदायों के बीच नियमित जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिससे 16 गाँवों में 3,300 से अधिक लोगों को लाभ होता है। मासिक मिलाप कार्यक्रमों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण, साझा सामुदायिक भोजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं जो एकजुटता की भावना को मजबूत करते हैं।

सामुदायिक विकास के लिए अपने एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से, कंपनी अपने परिचालन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना जारी रखे हुए है, व्यक्तियों को सशक्त बना रही है, परिवारों को मजबूत कर रही है, और लचीले समुदाय का निर्माण कर रही है जो औद्योगिक प्रगति के साथ बढ़ते हैं।

वेदांत एल्युमीनियम बिज़नेस के बारे में:वेदांत लिमिटेड का एक बिज़नेस, वेदांत एल्युमीनियम, भारत का सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक है, जो भारत के आधे से अधिक एल्युमीनियम का निर्माण करता है, यानी वित्तीय वर्ष 25 में 2.42 मिलियन टन। यह मूल्यवर्धित एल्युमीनियम उत्पादों में एक अग्रणी है जो मुख्य उद्योगों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पाते हैं। वेदांत एल्युमीनियम, एल्युमीनियम उद्योग के लिए एस एंड पी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 की विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जो इसकी अग्रणी टिकाऊ विकास प्रथाओं का प्रतिबिंब है। भारत में अपने विश्व स्तरीय एल्युमीनियम स्मेल्टर, एल्युमिना रिफाइनरी और पावर प्लांट्स के साथ, कंपनी एक हरित कल के लिए 'भविष्य की धातु' के रूप में एल्युमीनियम के उभरते अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के अपने मिशन को पूरा करती है।

