भारत

मोदी ने सिद्ध किया कि कैसे कोई नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है: अमित शाह

मोदी ने सिद्ध किया कि कैसे कोई नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है: अमित शाह

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि 'कर्म योगी' नरेन्द्र मोदी ने 24 साल पहले आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की शपथ ली थी और जनसेवा की अपनी लंबी पारी के दौरान उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जब दृष्टि 'राष्ट्र प्रथम' और मिशन 'विकसित भारत' हो, तो नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने के बाद, मोदी 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार तीन राष्ट्रीय चुनाव जिता चुके हैं।

शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित 24 वर्ष! यह दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, जब निःस्वार्थ भाव से जनसेवा को समर्पित एक कर्मयोगी ने संविधान की शपथ लेकर लोगों की समस्याओं को अपना माना, उनका निवारण शुरू किया और ये समस्याएं इतिहास बनती चली गईं।’’

गृह मंत्री ने कहा कि इन 24 वर्षों में, चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा का कायाकल्प करना हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा, गरीबों के कल्याण और पिछड़े, दलित व जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों का उत्थान करना हो, मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब विजन ‘राष्ट्रप्रथम’ हो और मिशन ‘विकसित भारत’, तब एक नेतृत्व कैसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है।

मोदी को अपने कार्यकाल के दौरान कभी चुनावी हार का सामना नहीं करना पड़ा और सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, जिसमें साढ़े 12 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है।

