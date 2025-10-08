आज एक जीबी डाटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है: मोदी

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल कनेक्टिविटी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और एक जीबी डाटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है।

मोदी ने यहां द्वारका के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करने के बाद कहा कि टेलीकॉम उपभोक्ताओं और 5जी नेटवर्क के मामले में भारत, दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

डाटा उपभोग के मामले में हम अग्रणी देशों में आते हैं। उन्होंने कहा, “डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गयी है। आज एक जीबी डाटा की कीमत एक कप चाय से भी काम है।”

श्री मोदी ने घरेलू और विदेशी कंपनियों को देश के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए यह सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंड सेट से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके जमाने में टेक्नोलॉजी को देश में आने में कई दशक लग जाते थे।

उन्होंने कहा कि आज सरकार देश की प्रतिभाओं और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। विभिन्न योजनाओं के तहत स्टार्टअप के लिए फंड उपलब्ध करा रही है और टेस्ट बेड उपलब्ध करा रही है। स्टार्टअप, उद्योग और अकादमिया मिलकर काम कर रहे हैं।

हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 4जी स्टैक को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी कानून की जगह टेलीकम्युनिकेशन के लिए नया कानून बनाया। नीतिगत स्तर पर 21वीं सदी के के हिसाब से नये कानून की जरूरत थी।

अब अनुमति जल्दी मिलती है और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से उन मौकों को देखने के लिए कहा, जहां आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर का निर्माण पहले कुछ देशों तक ही सीमित था। आज 10 इकाइयां सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए देश में लगाई जा रही है।

उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वह डाटा सेंटर और क्लाउड पर काम करके भारत को ग्लोबल डाटा का हब बना सकता है। इससे पहले, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आज देश में एक जीबी डाटा की औसत कीमत नौ रुपये है।