लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

मेड-इन-इंडिया 4जी स्टैक टेक वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप का प्रमाण : पीएम नरेंद्र मोदी

On
मेड-इन-इंडिया 4जी स्टैक टेक वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप का प्रमाण : पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मेड-इन-इंडिया 4जी स्टैक टेक वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप का प्रमाण है और यह अब निर्यात के लिए तैयार है।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विकास ‘आत्मनिर्भर भारत विजन’ की मजबूती और पिछले एक दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5जी कनेक्टिविटी अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच गई है, जो उन दिनों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है जब भारत 2जी नेटवर्क के लिए संघर्ष कर रहा था।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, एक लाख टावर लगाने की उपलब्धि से भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो कि दिखाता है कि देश बड़े स्तर पर टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है।

पीएम मोदी ने कहा, “नए 4जी नेटवर्क से तेज इंटरनेट स्पीड, अधिक विश्वसनीय सेवाएं और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी।”

इसके अलावा संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हुई प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि 2014 के बाद उत्पादन छह गुना बढ़ा है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना और निर्यात में 127 गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि में स्टार्टअप और इनोवेशन की भूमिका को अहम बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इंडिया मोबाइल कांग्रेस अब एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है, जो ग्लोबल स्टेज पर देश के टैलेंट और इनोवेशन को प्रदर्शित करता है।” प्रधानमंत्री ने इस सफलता का श्रेय भारतीयों की कर-बचत की मानसिकता और भारतीय युवाओं की ऊर्जा को भी दिया, जिसने देश को वैश्विक दूरसंचार और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान दिलाया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Delhi

Related Posts

आर्थिक मजबूती बढ़ने के साथ कर का बोझ और कम होगा: प्रधानमंत्री मोदी

आर्थिक मजबूती बढ़ने के साथ कर का बोझ और कम होगा: प्रधानमंत्री मोदी

‘गांधी-शास्त्री के आदर्शों पर चलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार’, पीएम मोदी ने किया नमन

‘गांधी-शास्त्री के आदर्शों पर चलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार’, पीएम मोदी ने किया नमन

प्रधानमंत्री राजस्थान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री राजस्थान में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखेंगे

रेल परियोजनाओं से हजारों गांवों को फायदा होगा: मोदी

रेल परियोजनाओं से हजारों गांवों को फायदा होगा: मोदी