दिल्ली में रामलीला: विशालकाय पुतले, दिग्गज हस्तियां, तकनीक का उपयोग होंगे आकर्षण का केंद्र

नई दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) इस दशहरे पर दिल्ली की कई रामलीला समितियां अपने अपने रावण के पुतलों को आकार देने और तकनीक के जरिये विशेष प्रभाव के मामले में सबसे अलग दिखने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

कुछ समितियों ने भव्य मंच सजावट की योजना बनाई है और उनके आमंत्रित मेहमानों की सूची में फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक नेता सहित अन्य जाने माने लोग शामिल हैं।

लाल किला मैदान पर प्रसिद्ध लव कुश रामलीला अपने विशाल पुतलों, शानदार मंच और मेहमान फिल्मी सितारों के साथ भव्य धार्मिक प्रस्तुतियां देने के कारण, इस वर्ष राजधानी का एक प्रमुख आकर्षण बनने के लिए तैयार है।

लव कुश रामलीला समिति ने कहा कि वे इस साल 100 फुट लंबा रावण, 90 फुट का कुंभकरण और 80 फुट का मेघनाद का पुतला तैयार कर रहे हैं। उनके अनुसार इन पुतलों की लागत एक लाख रुपये से अधिक है, और इनमें यांत्रिक गति और ध्वनि प्रभाव होंगे।

समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमारे पुतलों के हाथ में तलवारें होंगी और उनकी आंखें घूमती हुई होंगी, जिससे ये और अधिक जीवंत दिखेंगे। हम 'हे राम' की ध्वनि भी लाउडस्पीकरों से बजाएंगे।’’

कुमार ने कह कि समिति ने इस साल के लिए एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई है। पिछले वर्षों में, कंगना रनौत, प्रभास, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, जाह्नवी कपूर, अर्जुन कपूर, गोविंदा और हेमा मालिनी जैसे प्रमुख फिल्मी सितारे यहां प्रस्तुतियां दे चुके हैं।

समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस साल भी कई बॉलीवुड हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण पत्र भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, जो उनके साहस और बलिदान को दर्शाते हैं।

कुमार ने कहा कि मंच को भव्य स्वरूप दिया गया है। समिति ने 150 फुट चौड़ी और 45 फुट ऊंची, भव्य सोमनाथ मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कारीगरों ने तीन महीनों में तैयार किया।

यह सेट विशेष प्रकाश व्यवस्था और दृश्य प्रभावों से सजाया जाएगा, ताकि दर्शकों को राम कथा का एक शानदार अनुभव हो। उन्होंने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसमें पारंपरिक कला और आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस साल दृश्य प्रस्तुति को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

रामलीला समिति का कहना है कि वे 90 फुट लंबा रावण, 80 फुट का कुंभकरण और 70 फुट का मेघनाद का पुतला तैयार कर रहे हैं। समिति ने बताया कि इन पुतलों पर करीब दो लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जिन्हें उन्होंने खुद तैयार किया है।

इसी बीच, श्री धर्मिक लीला समिति ने बताया कि वह लाल किला मैदान के पास माधवदास पार्क में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के क्रमश: – 80 फुट, 70 फुट और 60 फुट ऊंचे पुतले स्थापित करेगी। समिति के अनुसार, इन पुतलों की लागत एक लाख रुपये है, और इनमें हरित पटाखे भरे जाएंगे ताकि प्रदूषण कम से कम हो।

श्री धर्मिक लीला समिति के अध्यक्ष धीरज धर गुप्ता ने कहा, ‘‘हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सोनिया गांधी सहित अन्य नेताओं को अपने रामलीला कार्यक्रम में आमंत्रित किया है।’’

उन्होंने कहा ‘‘इतने प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए, हमें सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी करनी है। इसलिए हमारे पुतले अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन इनमें हरित पटाखे भरे जाएंगे और फूटने की आवाज स्पीकरों से बजाई जाएगी।’’