ज़रा हटके

पार्किंग को लेकर विवाद में पड़ोसी ने एक परिवार के सदस्यों पर कुत्ता छोड़ा और हमला किया, छह घायल

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक पड़ोसी ने कथित तौर पर एक परिवार के लोगों पर अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया और दोस्तों के साथ मिलकर उन पर हमला भी किया। इस घटना में परिवार के छह सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे हुई।

उन्होंने बताया कि आरोपी शालू का अपने पड़ोसी केतन (32) के साथ मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘झगड़े के दौरान, शालू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर केतन और उसके परिवार के पांच सदस्यों पर हमला कर दिया। मौके से जाने से पहले उसने अपने पालतू कुत्ते को भी उन पर छोड़ दिया।’’

सभी घायलों को उपचार के लिए जीटीबी और जेपीसी अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पांच लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी निगरानी में है।

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत वेलकम थाने में मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने आगे कहा, ‘‘आरोपियों का पता लगाने और पकड़ने के लिए कई टीम तैनात की गई हैं। मामले की जांच जारी है।’’

