लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित

राज्य स्तरीय एसजीएफआई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वडोदरा के दो युवा करेंगे गुजरात का प्रतिनिधित्व

On
वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित

वडोदरा शहर के खेल प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण आया है। वडोदरा की अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी ने राज्य स्तरीय एसजीएफआई (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय एसजीएफआई चैंपियनशिप के लिए जगह बनाई है।

अस्मा झाबुआवाला ने 86+ किलोग्राम वर्ग में और अशोक रबारी ने 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर वडोदरा का मान बढ़ाया। यह दोनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर पहला अनुभव होगा। प्रतियोगिता में वडोदरा के अन्य दो खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ओम शर्मा और दीपेश अहीर ने अपने-अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए।

69वीं एसजीएफआई राज्य भारोत्तोलन प्रतियोगिता (अंडर-17 और अंडर-19) का आयोजन 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक जूनागढ़ में हुआ था। इसमें राज्यभर से 150 से अधिक लड़के और 100 से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लिया।

कोच सन्नी बावचा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “हर साल हमारी टीम से एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होता था, लेकिन इस बार एक लड़की और एक लड़का दोनों का चयन हुआ है। यह हमारी टीम और शहर के लिए गर्व की उपलब्धि है।” अब वडोदरा की निगाहें इन दोनों युवा खिलाड़ियों पर टिकी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी गुजरात का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा मंडल ने गांधी जयंती पर आयोजित किया स्वच्छता कार्यक्रम

वडोदरा मंडल ने गांधी जयंती पर आयोजित किया स्वच्छता कार्यक्रम

मोदी ने गुजरात में अवाडा समूह की 1,600 करोड़ रुपये की सौर परियोजना का उद्घाटन किया

मोदी ने गुजरात में अवाडा समूह की 1,600 करोड़ रुपये की सौर परियोजना का उद्घाटन किया

वडोदरा : पोषण संगम कार्यक्रम से मिली नई जिंदगी: अदिति परमार कुपोषण से हुई मुक्त

वडोदरा : पोषण संगम कार्यक्रम से मिली नई जिंदगी: अदिति परमार कुपोषण से हुई मुक्त

वडोदरा : जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक संपन्न

वडोदरा : जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक संपन्न