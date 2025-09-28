लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत :  महुवा तालुका में तूफ़ान से 55 घर क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं

विधायक मोहनभाई ढोडिया ने किया दौरा, प्रभावितों को सरकारी सहायता का आश्वासन

On
सूरत :  महुवा तालुका में तूफ़ान से 55 घर क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं

सूरत महुवा तालुका के वहेवाल गाँव में शनिवार रात आए तूफ़ान से लगभग 50 से 55 फूस के घर क्षतिग्रस्त हो गए। तेज़ हवाओं से घरों की छतें और पाइप उड़ गए, साथ ही कई दीवारें ढह गईं। हालांकि, किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है।

प्रशासन ने राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिया और तालुका पंचायत टीम ने सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर दिया है। विधायक मोहनभाई ढोडिया ने घटनास्थल का दौरा कर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को आवास और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और राज्य सरकार से अधिकतम वित्तीय सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

मामलतदार बी.वी. पटेल ने बताया कि नवसारी जिले के वांसदा तालुका से आए चक्रवात के कारण वहेवाल गाँव के उपलू फलिया और अटवाड़ा फलिया में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। तूफ़ान की चपेट में पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। डीजीवीसीएल की टीम बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम कर रही है।

दानदाताओं ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत स्वरूप राशन किट वितरित किए हैं। तालुका पंचायत ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद सहायता वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : राजकीय मेडिकल कॉलेज में ‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ विषय पर संगोष्ठी

सूरत : राजकीय मेडिकल कॉलेज में ‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ विषय पर संगोष्ठी

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा का “अंतर-अंचल कैरम टूर्नामेंट-2025” आयोजित

सूरत : बैंक ऑफ बड़ौदा का “अंतर-अंचल कैरम टूर्नामेंट-2025” आयोजित

सूरत : ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी हेतु चैंबर ऑफ कॉमर्स और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

सूरत : ‘सिटमे-2026’ प्रदर्शनी हेतु चैंबर ऑफ कॉमर्स और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर