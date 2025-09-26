शरद रात्रि 2025 – “आरंभ”: अहमदाबाद में पारंपरिक रास-गरबा की भव्य शुरुआत

अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 25 सितम्बर: अहमदाबाद में नवरात्रि की रौनक इस बार भी “शरद रात्रि – आरंभ” के साथ जगमगा उठी। इस अनोखे रास-गरबा महोत्सव का आयोजन उद्यमी श्रुति चतुर्वेदी और मनु खेरा ने किया, जिसमें सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह और गुजराती फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियाँ शामिल हुईं।

कार्यक्रम की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी) के विद्वान पंडित और पाँच महिला पुजारिनों द्वारा संपन्न हुई भव्य आरती से हुई। उस क्षण पूरा वातावरण आध्यात्मिकता और एकता की भावना से भर गया। इसके बाद परंपरागत दो ताली, तीन ताली, रास और डांडिया की धुनों पर सभी झूम उठे।

गौरवशाली मेहमानों में अजय पटेल (चेयरमैन, ADC बैंक और GSC बैंक), रविन्द्र भाटी (विधायक, शियो – राजस्थान), चिरंजीव पटेल (एम.डी., पी.सी. स्नहल ग्रुप), पवन बकेरी (बकेरी ग्रुप) और शशांक कुमार (को-फाउंडर, Razorpay) सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियाँ उपस्थित रहीं।



गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से मल्हार ठाकोर, मित्र गढ़वी, ईशा कांसारा, सिद्धार्थ भवसार, आरोही–तत्सत, किंजल राजप्रिया और आंचल अग्रवाल जैसे कलाकारों ने अपनी मौजूदगी और उत्साह से शाम को और जीवंत बना दिया।

समापन पर अंबाजी शक्तिपीठ का पवित्र प्रसाद वितरित किया गया, जिसने इस उत्सव को उसके धार्मिक मूल से और गहराई से जोड़ दिया।

आयोजिका श्रुति चतुर्वेदी ने भावुक स्वर में कहा:

“शरद रात्रि – आरंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति और समुदाय की भावना को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। मैं सभी के प्रेम और सहभागिता के लिए हृदय से आभारी हूँ।”

अब सभी को 6 अक्टूबर का इंतज़ार है, जब “शरद रात्रि – अनंत” गरबा का आयोजन होगा, जो शरद पूर्णिमा की रात ‘चंद्रमा की 16 कलाओं’ के अद्भुत थीम पर आधारित होगा।