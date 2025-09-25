लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बिहार चुनाव में सी.आर. पाटील को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

सूरत एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर केंद्रीय मंत्री का स्वागत, भाजपा ने संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति तय की

सूरत। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए संगठन में अहम जिम्मेदारियाँ आवंटित की हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र जारी किए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्हें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटील और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सी.आर. पाटील को बिहार चुनाव में सह चुनाव प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस नई जिम्मेदारी के साथ शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे सूरत एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर भाजपा सूरत इकाई ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया।

पश्चिम बंगाल में भी नई नियुक्तियाँ की गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को राज्य चुनाव प्रभारी, जबकि लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब को सह-प्रभारी बनाया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इन नियुक्तियों को लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया और स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति को धार देना है।

बिहार में वर्तमान में एनडीए का शासन है, जिसमें 2020 के चुनाव में भाजपा ने 74 सीटें जीती थीं। इस बार पार्टी रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं और अब वह राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में सक्रिय है।

