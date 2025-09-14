सूरत : श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सेवित लाखों गोवंश के सेवार्थ श्रीराम गोभक्ति महोत्सव 22 से 

धर्मनगरी सूरत की पावन धरा पर गोसेवा की भावना को समर्पित श्रीराम गोभक्ति महोत्सव का आयोजन 22 से 30 सितम्बर 2025 तक अग्रसेन पैलेस, सिटीलाइट में होगा। प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक चलने वाले इस महोत्सव में पूज्य परम गोवत्स राधाकृष्णजी महाराज अपनी मधुर वाणी में संगीतमय श्रीरामकथा का रसपान कराएंगे।

यह आयोजन श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में सेवित लाखों गोवंश की सेवा हेतु परम् श्रद्धेय गोत्रऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंदजी महाराज की प्रेरणा से किया जा रहा है। महोत्सव के मनोरथी जयप्रकाश अग्रवाल (रचना ग्रुप), राकेशजी कंसल (कंसल ग्रुप) एवं सुभाष अग्रवाल (सुभाष साड़ी) हैं। कार्यक्रम सूरत के गोसेवा स्तंभ गोलोकवासी गजानंदजी कंसल एवं राधावल्लभजी जालान की स्मृति को समर्पित रहेगा।

पत्रकार परिषद में उद्योगपति एवं समाजसेवी जे.पी. अग्रवाल ने बताया कि “गो माता की सेवा ईश्वर की सेवा है।” महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे गो पूजन एवं अखंड गोपुष्टि यज्ञ होगा। साथ ही नवरात्रि के अवसर पर गोमाता को मां जगदम्बा का स्वरूप मानकर मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन किया जाएगा।

सूरत शाखा के चेयरमैन राकेश कंसल ने बताया कि इस बार महोत्सव में पहली बार विशाल पोथीयात्रा निकाली जाएगी। इसमें श्रद्धालु परिवार श्रीरामचरित मानस को शिरोधार्य कर प्रभु सीतारामजी का संकीर्तन करते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गोसेवा से जोड़ना है।

शाखा अध्यक्ष संदीप पोद्दार एवं प्रभारी अर्जुनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महोत्सव में प्रतिदिन कथा विश्राम के बाद कामधेनु चुनरी यात्रा का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न सेवाभावी परिवार और संस्थाएं मनोकामना पूर्ण हेतु पूज्या गोमाता को चुनरी अर्पित करेंगी।

संस्था के आलोक सिंगल, विपिन जालान और महामंत्री लालसिंह राजपुरोहित ने अधिकाधिक धर्मानुरागी परिवारों से सहभागिता का आह्वान किया। वहीं मीडिया प्रभारी सज्जनजी महर्षि ने समस्त मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त कर गोसेवा हेतु महोत्सव को समुचित स्थान देने की अपील की। पत्रकार परिषद में महोत्सव की विस्तृत जानकारी योगेन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई।