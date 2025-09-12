सूरत :  एसजीसीसीआई राहत कोष ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 12 लाख रुपये की 7000 साड़ियाँ भेजीं

दक्षिण गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसजीसीसीआई) ने समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 12 लाख रुपये मूल्य की 7,000 साड़ियाँ भेजीं। यह राहत सामग्री कल रात जिला उद्योग केंद्र, सूरत के माध्यम से पंजाब रवाना की गई।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने पंजाब के कई गाँवों और शहरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं और भोजन व कपड़ों की भारी कमी हो गई है। इसी स्थिति को देखते हुए तत्काल राहत देने का निर्णय लिया गया।

इस राहत अभियान में एसजीसीसीआई रिलीफ फंड के ट्रस्टी अध्यक्ष निखिल मद्रासी, उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी तथा पूर्व अध्यक्ष रमेश वघासिया, हिमांशु बोडावाला, आशीष गुजराती, दिनेश नावडिया और सीए पी.एम. शाह शामिल रहे।

भेजी गई साड़ियाँ विशेष रूप से महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रभावित इलाकों में वितरित किया जाएगा। ट्रस्टियों ने कहा कि ऐसे समय में जब देश के कुछ हिस्से बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रहे हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि उद्योग जगत केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा में भी ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है।