सूरत : आरएफएल सूरत टीम को राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में तीसरा स्थान
डब्ल्यूआरओ नेशनल्स में ‘आनय गगनट्स’ टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन
आरएफएल अकादमी, सूरत के छात्रों ने डब्ल्यूआरओ (वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड) नेशनल्स रोबोटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 5 और 6 सितम्बर 2025 को हैदराबाद में आयोजित हुई थी।
आरएफएल अकादमी के मार्गदर्शन में बनी टीम “आनय गगनट्स” ने अपने कौशल, नवाचार और टीमवर्क से सभी को प्रभावित किया। टीम के सदस्य आरूष शाह, आरूष हुड्डा और तनय ठुमर ने पूरे समर्पण और उत्साह के साथ भाग लिया।
प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने समस्या-समाधान, टीमवर्क और रचनात्मक सोच जैसी क्षमताओं का विकास किया, जो उनके भविष्य के लिए आधारशिला सिद्ध होगी। इस उपलब्धि में आरएफएल अकादमी के कोच पुनीत यादव के मार्गदर्शन और परिश्रम ने अहम भूमिका निभाई। आरएफएल अकादमी की इस सफलता ने न केवल सूरत का नाम रोशन किया है, बल्कि युवाओं को एसटीईएम शिक्षा और रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है।