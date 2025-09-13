लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में 'संस्कृति' महोत्सव के तहत लघु फिल्म कार्यशाला और गरबा प्रतियोगिता

ध्रुव जैन बोले – डर को छोड़, रचनात्मकता पर भरोसा कर समाज के लिए प्रेरक फिल्में बनाएं

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में 'संस्कृति' महोत्सव के तहत लघु फिल्म कार्यशाला और गरबा प्रतियोगिता

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ‘संस्कृति – द मेगा आर्ट फेस्टिवल’ के अंतर्गत 12 सितंबर, 2025 को सरसाना स्थित प्लेटिनम हॉल में लघु फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ। ध्रुव जैन फिल्म अकादमी के संस्थापक ध्रुव जैन ने इसमें युवाओं को फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि ऐसे सत्र युवाओं को रचनात्मकता के साथ समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करते हैं। कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प समिति की अध्यक्ष स्वाति सेठवाला ने इसे युवाओं और उद्यमियों के लिए साझा मंच बताया।

ध्रुव जैन ने कहा कि लघु फिल्में केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि कहानी, अभिनय, दृश्य और संदेश की स्पष्टता का मिश्रण होती हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की—“डर को दूर भगाएं, अपनी रचनात्मकता पर भरोसा रखें और समाज के लिए उपयोगी व प्रेरक फिल्में बनाएं।” उन्होंने स्टोरीबोर्ड, कैमरा एंगल और संपादन की बारीकियों पर भी चर्चा की। 

कार्यशाला का संचालन श्रद्धा शाह ने किया। इस अवसर पर चैंबर की महिला विंग की उपाध्यक्ष अल्पा मद्रासी समेत कई कलाकार और युवा उपस्थित रहे। इसी दिन शाम को गरबा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें दस समूहों ने हिस्सा लिया—छह समूहों ने प्राचीन शैली और चार ने आधुनिक गरबा प्रस्तुत किए।

प्राचीन गरबा में एस.पी.बी. अमरोली हाई स्कूल ग्रुप प्रथम और उमिया धाम–सखी सहेली ग्रुप द्वितीय रहा। आधुनिक गरबा में नृत्यांजलि ग्रुप ने पहला और आद्या शक्ति ग्रुप ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन ‘संस्कृति’ महोत्सव की सांस्कृतिक और रचनात्मक विविधता का शानदार उदाहरण साबित हुआ। 

