सूरत : हनुमान ग्रुप ने रक्तदान शिविर में 261 यूनिट रक्त एकत्रित

हनुमान ग्रुप द्वारा समाजसेवी और उद्योगपति विकास सहरिया के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए करंज विस्तार क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सिविल और स्मीमेर रक्त बैंक की टीम की मदद से आयोजित इस शिविर में कुल 261 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

आयोजक विनोद पारीक ने बताया कि शिविर में हनुमान ग्रुप के कर्मचारियों के साथ-साथ आसपास के गाँवों से भी हजारों लोग शामिल हुए। रक्तदान के साथ-साथ यूनिटी हॉस्पिटल, पर्वत पाटिया के सहयोग से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। इसमें रक्तचाप, मधुमेह और हृदय संबंधी जांच की गई, जिसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया।

इस अवसर पर भरत पारीक, रामनिवास, विष्णु भाई, सुधीर भाई, विजय भाई, महेश भाई, रामस्वरूप भाई, बीरबल भाई, पवन भाई, सोहन भाई, जगा भाई (सरपंच), हरि भाई, विनोद पुणिया, धर्मवीर, श्रीराम जी, जिग्नेश भाई, मामराज, राजू भाई, हिरेंन भाई, परेश भाई, जनक भाई, कमलेश भाई, आनंद भाई (पूजा इलेक्ट्रिक), लालचंद भाई, रमेश पारीक, विनोद शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही राजस्थान युवा संघ के उपाध्यक्ष रामावतार पारीक और पारीक विकास ट्रस्ट के महामंत्री प्रदीप पारीक ने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।