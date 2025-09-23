सूरत : उचित संचार की कमी से वैश्विक खरीदारों तक नहीं पहुँच पा रहे भारतीय निर्यातक – अमित मुलानी

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में नानपुरा स्थित समृद्धि में निर्यात-आयात के अवसरों पर एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अनुभवी निर्यातक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ और कॉर्पोरेट प्रशिक्षक अमित मुलानी ने निर्यातकों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि दक्षिण गुजरात का उद्योग अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्यात-आयात क्षेत्र में अपार अवसर हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन और प्रभावी संचार रणनीति के अभाव में कई बार निर्यातक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे संवादात्मक सत्रों का उद्देश्य उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराना है।

अपने संबोधन में अमित मुलानी ने कहा कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बनी हुई है। कपड़ों से लेकर आभूषणों और प्राकृतिक पत्थरों तक, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना पूरी दुनिया में होती है। इसके बावजूद, कई निर्यातक गुणवत्ता होने पर भी खरीदारों को वास्तविक सौदों में बदलने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या उत्पाद की नहीं, बल्कि संचार और पेशेवर दृष्टिकोण की है। मुलानी ने कहा लिंक्डइन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और बी2बी पोर्टल पर खरीदार आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन खराब पिचिंग, कमजोर फॉलो-अप और खरीदारों की मनोवृत्ति को न समझने की वजह से निर्यातक अवसर खो देते हैं। खरीदार को ढूंढना कठिन नहीं है, बल्कि उसके साथ विश्वास कायम करना और निरंतर मूल्य प्रस्तुत करना असली चुनौती है।

उन्होंने छोटे पैमाने के निर्यातकों को सलाह दी कि यदि वे पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएँ और नियमित फॉलो-अप करें तो दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बना सकते हैं।

मुलानी ने कहा उत्पाद की गुणवत्ता निर्यात के द्वार खोलती है, लेकिन संचार, निरंतरता और खरीदार की समझ उस द्वार को खुला रखती है। भारत की असली निर्यात क्षमता तभी सामने आएगी जब व्यवसाय अपने उत्पादों की ताकत को सही वैश्विक सोच के साथ जोड़ेंगे।