सूरत शहर में स्थित रांदेर गोरट रोड़ अजीज़ मोहम्मद हॉल में मुवर्स चेरीटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आर्ट मेला का आयोजन किया गया। जिसमें ‘वोकल फ़ॉर लोकल – विदेशी छोड़ो, स्वदेसी अपनाओ’ अभियान के तहत एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित और स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना रहा।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सूरत लोकसभा के सांसद मुकेश दलाल, सूरत भाजपा उपाध्यक्ष जनकभाई बगदानावाला, गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मोहसिन लोखंडवाला, डॉ. वीमल राठी, हिरांगी जरदोश सूरत पुलिस कमिश्नर की पत्नी श्रीमती संध्या गहलोत उपस्थित रहीं। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्थानीय उत्पादों को सराहा। आर्ट मेला का उद्धाटन संध्या गहलोत के हाथों से फिता काटकर शुभ कार्य सम्मन्न हुआ।

आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बल मिलेगा और छोटे कारोबारियों को एक सशक्त मंच मिलेगा।