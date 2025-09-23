सूरत : महिला वकीलों ने विकलांग विद्यालय में मनाया पारंपरिक प्रथम नवरात्रि उत्सव

सूरत। 22 सितंबर 2025 को प्रथम नवरात्रि के अवसर पर, सूरत जिले की महिला वकीलों ने जीवन विकास ट्रस्ट विकलांग विद्यालय में पारंपरिक नवरात्रि उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन जय हो ग्रुप द्वारा किया गया था।

इस अवसर पर आयोजक एडवोकेट प्रीति जिग्नेश जोशी, संगीता खूट, भारती मुखर्जी, मनीषा शाह, चेतनाबेन शाह, वर्षाबेन पांचाल और बबीताबेन बुधानी ने मिलकर कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। सभी महिला वकीलों के साथ आरती और महाप्रसाद का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम में एडवोकेट सोना ग्लास वाला, टीना शर्मा, कीर्तन साल्वे, नीता त्रिवेदी, प्रज्ञा भगत और यास्मीन मेमन समेत अनेक महिला वकील उपस्थित रहीं। एडवोकेट जागृति पटेल ने सभी बहनों को आकर्षक स्मृति चिन्ह प्रदान किए।

सांस्कृतिक प्रस्तुति में एडवोकेट सोनल शर्मा की टीम ने पारंपरिक घुम्मर नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही नृत्य नाटिका के जरिए भारतीय संस्कृति के पारंपरिक रंगों में प्रथम नवरात्रि का उत्सव मनाया गया।

इस अवसर पर सामाजिक संस्था ‘संगठ’ की अध्यक्ष रूपलबेन शाह और जागृति महिला मंडल की अध्यक्ष वसंतीबेन शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम में लगभग ढाई सौ महिला वकीलों ने भाग लेकर नवरात्रि उत्सव को यादगार बना दिया।