राजकोट में शुरू हुआ मोटापा निवारण योग शिविर

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर “स्वस्थ गुजरात, मोटापा मुक्त गुजरात” के संकल्प को साकार करने हेतु गुजरात राज्य योग बोर्ड ने राज्यभर में 75 स्थानों पर मोटापा निवारण योग शिविर शुरू किए हैं।

राजकोट शहर में फिलहाल चार स्थानों पर योग शिविर आयोजित हो रहे हैं। इनमें 17 सितंबर को विरानी मूक-बधिर विद्यालय (ढेबर रोड) में आयोजित शिविर का नेतृत्व पूर्वी क्षेत्र की समन्वयक मीताबेन तरैया ने किया। इस अवसर पर महापौर नयनाबेन पेढड़िया और विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह मौजूद रहीं और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं, 20 सितंबर को रणछोड़दास सामुदायिक भवन में आयोजित शिविर में विधायक रमेशभाई तिलाला ने लोगों को नियमित योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।

दोनों शिविरों में कुल मिलाकर लगभग 200 लोगों ने पंजीकरण कराया। शिविर में प्रतिदिन साधकों को ध्यान, प्राणायाम, योगासन और सूर्य नमस्कार के माध्यम से मोटापा कम करने का अभ्यास कराया जाता है। साथ ही, स्वास्थ्यवर्धक मग वाटर और ग्रीन टी जैसे डिटॉक्स ड्रिंक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योग शिक्षकों और प्रशिक्षकों के साथ-साथ ट्रस्टी प्रशांतभाई वोरा, आचार्य कश्यपभाई पंचोली, प्रफुल्लभाई गोस्वामी और रजनीभाई बावीसी सहित कई स्थानीय नेता इस आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।