राजकोट में नार्को समन्वय केंद्र की बैठक आयोजित

पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शहर के नार्को समन्वय केंद्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। साथ ही, जनता से अपील की गई कि वे मादक पदार्थों के कारोबारियों की जानकारी पुलिस विभाग को दें। पुलिस आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

झा ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की आदत से बचाने के लिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों के व्यवहार पर विशेष ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया ने नवरात्रि के दौरान गरबा स्थलों पर नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान को और तेज करने का सुझाव दिया। उन्होंने डाक और कूरियर से आने वाले पार्सलों की जांच के साथ मेडिकल स्टोर्स में नशीले पदार्थों पर निगरानी रखने और समय-समय पर अभियान चलाने के निर्देश दिए।

क्राइम ब्रांच डीसीपी जगदीश बंगरवा ने बताया कि 28 अगस्त से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीले पदार्थों से जुड़े तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सात आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं, कोप्टा एक्ट के तहत स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ 147 मामले दर्ज किए गए।

इस बैठक में डीसीपी जोन-1 हेतल पटेल, डीसीपी जोन-2 राकेश देसाई, एसीपी क्राइम भरत बसिया, एसओजी पीआई एस.एम. जडेजा, उप मामलतदार सर्वे अजीतसिंह जडेजा, कृपालसिंह गोहिल सहित पुलिस विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, फोरेंसिक विभाग, नागरिक चिकित्सा विभाग, मनोरोग एवं पुनर्वास विभाग, कृषि एवं वन विभाग तथा शहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।