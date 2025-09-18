सूरत :  तेरापंथ युवक परिषद का 61वां स्थापना दिवस बना रक्तदान का ऐतिहासिक अवसर

विश्व की सबसे बड़ी रक्तदाता संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (अखिल भारतीय तेयुप) ने अपने 61वें स्थापना दिवस पर 17 सितंबर 2025 को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव – रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन कर एक और विश्वस्तरीय इतिहास रचा। इस अवसर पर विश्वभर में 7500 से अधिक रक्तदान कैंप आयोजित किए गए।

सूरत में परिषद की स्थानीय शाखा ने 51 रक्तदान कैंप आयोजित किए, जिनमें उधना में 13, पर्वत पटिया में 11 और लिंबायत में 1 कैंप शामिल थे। परिषद की सूरत शाखा के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इन कैंपों का सफल संचालन किया, वहीं कई अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग प्रदान किया। इन सभी कैंपों के माध्यम से सूरत क्षेत्र में 5700 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित हुआ।

आईटीसी ब्लड कैंप पर मेयर दक्षेश मावाणी, पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत, ट्रैफिक डिप्टी पुलिस कमिश्नर पन्ना मोमया और डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉ. निधि ठाकुर ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। डॉ. ठाकुर ने स्वयं रक्तदान कर महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। विभिन्न कैंपों पर विधायक, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उपस्थिति दर्ज की।

सूरत में इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में परिषद के अध्यक्ष नमन मेडतवाल, मंत्री कल्पेश बाफना, गुजरात राज्य प्रभारी अभिनंदन गाडिया, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव (MBDD) के संयोजक-सहसंयोजक और संपूर्ण कार्यकारिणी टीम का विशेष योगदान रहा। टीम ने शहरभर में व्यक्तिगत स्तर पर जाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 17 सितंबर को रक्तदान की क्रांति देखने को मिली।

गौरतलब है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद 2014 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रक्तदान के लिए अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। इस वर्ष के आयोजन में स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और आईआरसीटीसी का भी सहयोग मिला। विशेष तौर पर, पिछले कई दिनों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर एमबीडीडी का प्रचार किया गया और देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इसकी घोषणा भी की गई।