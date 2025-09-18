सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया ‘मार्केटिंग में भाषा का महत्व’ सत्र

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने समृद्धि, नानपुरा में ‘मार्केटिंग में भाषा का महत्व’ विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया। इस अवसर पर कॉर्पोरेट प्रशिक्षक एवं भाषा सलाहकार डॉ. धर्मेंद्र सेठ ने सूरत के उद्यमियों और पेशेवरों को भाषा की भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

चैंबर के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने स्वागत भाषण में कहा कि सही शब्दों और भाषा शैली का प्रयोग न केवल जानकारी पहुँचाता है, बल्कि भावनाओं को भी जोड़ता है। इससे ब्रांड छवि मजबूत होती है, विश्वास पैदा होता है और व्यवसाय को नई दिशा मिलती है।

डॉ. धर्मेंद्र सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि ब्रांड निर्माण, ग्राहक संबंध और उत्पाद की प्रस्तुति में निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि किसी भी मार्केटिंग अभियान की सफलता के लिए उत्पाद की गुणवत्ता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण संदेश की अभिव्यक्ति है।

उन्होंने उदाहरणों के साथ समझाया कि स्थानीय भाषा का प्रयोग ग्राहकों में विश्वास बढ़ाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का संतुलित उपयोग वैश्विक स्तर पर कंपनी की पहचान बनाने में मदद करता है। साथ ही, सोशल मीडिया, विज्ञापन और कंटेंट मार्केटिंग में भाषा की अहम भूमिका पर भी विस्तृत जानकारी दी।

सत्र में उपस्थित उद्यमियों, मार्केटिंग पेशेवरों और छात्रों ने प्रश्न पूछकर वक्ता के अनुभव से लाभ उठाया। कार्यक्रम की रूपरेखा चैंबर की डिजिटल मार्केटिंग समिति के अध्यक्ष बुद्धि सेठ ने प्रस्तुत की, जबकि सह-अध्यक्ष मंथन मद्रासी ने संचालन और धन्यवाद ज्ञापन किया।